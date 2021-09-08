Киев, , 13:21 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании 8 сентября приняла во втором чтении и в целом закон, который вводит в стране регулирование виртуальных активов — т.н. «закон о биткоине».

Биткоины

За соответствующий законопроект проголосовали 276 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законом предполагается, что виртуальные активы не будут средством платежа на территории Украины, но ими можно будет законно распоряжаться, в том числе обменивая на другие виртуальные активы, деньги или валютные ценности.

Документом определяется правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активам. Государственное регулирование и контроль за оборотом виртуальных активов будет осуществлять министерство цифровой трансформации.

В сентябре прошлого года в правительстве Украины заявили, что в стране самый высокий в мире уровень использования населением виртуальных активов. Власти объяснили такое положение дел тем, что Украина имеет ряд ограничений в более традиционных сферах: отсутствует фондовый рынок, ограниченный доступ к мировому рынку капиталов, при этом вход в рынок недвижимости высок.