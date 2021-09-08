Москва, 8 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Большинство сотрудников российских предприятий и компаний (86%) не сталкивались со случаями принуждения к участию в выборах со стороны руководства. Завили о случаях давления 13%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Тем кто, не сталкивались с принуждением голосовать на выборах, работодатели объясняли важность участия в выборах (12%), рекомендовали принять участие в голосовании без оказания давления (23%), но чаще всего ничего не говорили (51%).

Из тех, кто ощущал давление руководства относительно участия в выборах, 9% заявили о директиве принять участие в голосовании, но без санкций. 4% работников рассказали, что им угрожали последствиями в случае отказа.

Опрос по телефону проведен 28−31 августа 2021 года. Опрошены 1600 работающих граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдателями на выборах в Госдуму будут представители ПАСЕ.

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