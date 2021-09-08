Москва, 8 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение в прокуратуру с просьбой проверить резонансное событие, произошедшее в Дагестане — в одной из школы республики администрация принуждала девочек к ношению платков. Москалькова попросила принять меры прокурорского реагирования.

Council.gov.ru Татьяна Москалькова

«Большой общественный резонанс вызвала ситуация по принуждению учениц школы имени Э. Д. Темирханова села Маджалис Кайтагского района Республики Дагестан к обязательному ношению головных уборов на занятиях, а также внесению изменений в уставные документы образовательной организации по данному вопросу. В связи с этим мною направлено обращение прокурору Республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена РФ.

Как отметила Москалькова, ситуацию в школе уже взял под контроль по ее просьбе уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев. Проводит ведомственную проверку и региональное министерство образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, видеокадры, на которых заместитель директора школы в селе Маджалис не пускает в учебное заведение девочек с непокрытой головой, опубликовали родители детей в соцсети. Возмущенные родственники потребовали объяснений, по какому праву в государственную школу заставляют ходить девочек в платках.

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