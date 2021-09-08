Уфа, 8 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Заморозки

Сообщается, что ночью 9 сентября в республике ожидаются заморозки до — 2 °C. В этот день также ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в регионе днем может опуститься до +12 °С.

10 сентября в Башкирии могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до +5°С, днем — до 12 °C.

В Буздякском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создадут штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.