Ульяновск, 8 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По информации на 8 сентября, в Ульяновской области за последние сутки от осложнений, вызванных после заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли девять человек. Таким образом, с начала пандемии скончались 2368 ковид-пациентов.

Напомним, что всего в регионе сделано 1 152 403 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. Под наблюдением остаются более 13,6 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 29 августа в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделал 13 368 жителей, с 30 августа по 5 сентября — ещё 10 434 человека.