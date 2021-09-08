Москва, 8 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Министерство спорта РФ проработать вопрос по сбору данных о занятиях спортом в России. Об этом 8 сентября он заявил на форуме «Россия — спортивная держава».

Gazprom-media.com Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

«Я попросил бы Минспорт совместно с АНО «Цифровая экономика», операторами связи и всем бизнесом-сообществом проработать вопрос совершенствования сбора данных и статистического подсчёта», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что Минспорт должен представить данные в Правительство РФ в течение месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чернышенко заявил, что в России нужно собирать данные о спортсменах-любителях.