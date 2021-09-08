Пермь, 8 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В центре Перми восстановлено движение трамваев, прерванное в результате падения крана на провода. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«Движение восстановлено», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром между остановками «Сквер Уральских Добровольцев» и Попова. В результате было прервано движение на этом участке трамваев №№ 7 и 12.