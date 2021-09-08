Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Компания Cupra представила на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия) концепт-кар под названием Tavascan Extreme E. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Cupra Концепт Cupra Tavascan Extreme E

Концепт Tavascan Extreme E — это прообраз будущей серийной электрической модели марки, которая будет разработана в Барселоне. Модель выйдет на европейские и зарубежные рынки в 2024 году.

Новинка получила совершенно новый фирменный дизайн. Кроме того, отличительной особенностью модели стало то, что некоторые детали автомобиля напечатаны на 3D-принтере. А вместо углеволокна при создании кузова концепта использовался натуральный лён.

«Мы твердо верим в проект Extreme E в целом», — сказал директор по стратегии, развитию бизнеса и операциям Cupra Антонино Лабате.

Ранее компания Smart (принадлежит Daimler и Geely) представила в Мюнхене концепт-кар Concept #1, серийная модель на базе которого появится к 2023 году.

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