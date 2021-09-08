Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Отвечая на вопросы пострадавших от взрыва бытового газа жителей дома в Ногинске, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил гражданам снять жилье, пообещав, что областное правительство возместит им эти траты, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место взрыва в Ногинске

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«Вы, что полгода будете жить в доме отдыха, это неудобно, поэтому вы можете снять квартиру, а мы естественно ее оплатим», — заявил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор прибыл на место взрыва, чтобы лично оценить масштабы трагедии и пообщаться с пострадавшими.

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