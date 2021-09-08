Белгород, 8 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Белгородской области 8 сентября выявлено 148 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 151 пациент, шестеро скончались от осложнений, в их числе жительница Краснодарского края 1937 года рождения, госпитализированная в горбольницу №2 Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 50 254 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 44 404 человека, скончались 1 044 пациента. В стационарах находятся 1 659 человек, на амбулаторном лечении 3 147 жителей, соблюдает самоизоляцию 13 001 белгородец.

На вакцинацию от COVID-19 записались 724 493 добровольца, в том числе за минувшие сутки подано 1085 заявок. Полный курс иммунизации прошли 665 937 человек.