Киев, 8 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Карьерный дипломат Робин Данниган будет осуществлять надзор за политикой Госдепартамента США по Центральной и Восточной Европе.

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Об этом сообщают 8 сентября украинские СМИ.

Предполагается, что Данниган будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Белоруссии и Молдавии, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Отмечается, что Данниган с 2014 до 2017 года занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии, а потом Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время — поверенной в делах в Австрии.

Отдельно украинские СМИ подчеркивают, что Данниган была «громким критиком» планов России построить газопровод «Северный поток-2».

ИА REGNUM напоминает, что накануне советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что в Киев приезжает специальный посланник США по энергетике Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе.