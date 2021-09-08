Москва, , 13:05 — REGNUM Если бы была такая операция, то она точно осуществлялась бы при поддержке или с прямой подачи США — в настоящее время США направляют и контролируют всю разведдеятельность Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 8 сентября, комментируя сообщения СМИ о том, что ЦРУ США оказывало помощь Украине по задержанию граждан России в Белоруссии.

Задержание граждан Белоруссии в декабре 2020 Цитата из видео из YouTube

Как сообщалось, телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники передавал, что ЦРУ США оказывало помощь Украине по задержанию 33 граждан России в Белоруссии.

«Думаю, однако, что именно такой операции не было и что операцию по выманиванию в Белоруссию якобы бойцов компании «Вагнер» проводили люди из ближайшего окружения самого Александра Лукашенко.

Делали ли они это по его указанию или же в пику ему, желая окончательно развести его с Москвой, другой вопрос.

Что же до украинцев, то да, они могли выступить бенефициарами этой операции, но — не сложилось.

Тем не менее, грязный осадок от этой истории остался, многие в России её не забыли. Ведь летом прошлого года президент Белоруссии ни больше ни меньше как выдвинул в адрес этих граждан России и тех, кто их якобы направил в Белоруссию, подозрение в подготовке массовых беспорядков в республике!

Заявлялось также о прибытии в Белоруссию сотен боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Напомню, что после перевода стрелок на Киев, на украинские и теперь вот уже и американские спецслужбы, никаких внятных публичных извинений по этому поводу из Минска не прозвучало. А ведь обвинения-то были публичные!

Да и переговоры о выдаче Киеву задержанных в Белоруссии лиц в качестве участников конфликта в Донбассе, как известно, действительно велись!

Очень много в этой истории такого, что не укладывается в версию «операция СБУ, сорванная то ли офисом президента Зеленского, то ли вовремя одумавшимся Минском».

Поэтому, видимо, а также с учётом явного внутреннего украинского компонента в новых «разоблачениях» по данному поводу, у компании Bellingcat всё так и не получается снять фильм по такому сценарию», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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