Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 8 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Ямальский город Лабытнанги заволокло дымкой, чувствуется запах гари, нечем дышать. Об этом сообщают жители муниципалитета в паблике «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО Тлеющая свалка в Лабытнанги

"Дым и запах гари образован от остаточного тления после возгорания временного места размещения бытовых отходов. По информации МЧС открытое горение ликвидировано 6 августа, на данный момент силами ООО «Авто-миг плюс» ведутся работы по отсыпке территории песком», — поясняет управление ЖКХ горадминистрации.

Напомним, в Лабытнанги 25 августа на полигоне твёрдых бытовых отходов произошло возгорание мусора. Пожар был ликвидирован 6 сентября. Огнём повреждён технологический мусор на площади 1400 квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Ситуацию с перманентно горящей свалкой могла бы изменить другая площадка для сбора мусора или переработка отходов, считают горожане.

«На территории Лабытнанги планируется строительство мусороперегрузочной станции, а после 1 января 2023 года твёрдые коммунальные отходы планируется вывозить на сортировочный пункт в Салехард для переработки, а существующая площадка будет закрыта и рекультивирована», — отметили в управлении ЖКХ горадминистрации.