Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Государственный департамент США выразил 7 сентября недовольство в связи с отсутствием женщин в новом переходном правительстве Афганистана, о котором объявили представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает The Hill.

Представитель Госдепартамента заявил, что, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «представили это как временное правительство», США будут судить о движении «по его делам, а не по словам».

«Мы ясно заявили о наших ожиданиях, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства», — добавил пресс-секретарь.

Далее в заявлении отмечается, что список имен, объявленный радикалами ранее, «состоит исключительно из лиц, которые являются членами движения «Талибан «(организация, деятельность которой запрещена в РФ) или их близкими соратниками, и никаких женщин». В ведомстве также отметили, что «обеспокоены связью и послужным списком некоторых людей».