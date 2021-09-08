Москва, 8 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Российские предприниматели, скорее всего, переориентируются на завоз в РФ пустых кондиционеров, которые будут заправлять уже в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что бизнесмены обратили внимание Минэкономразвития РФ на сложности с ввозом в РФ хладагентов, которые используются при производстве холодильников и кондиционеров.

Juan de Vojníkov Холодильник

«Ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в России вводятся ежегодно, — сказал Тимофеев. — Ранее действовала такая система: 60% объемов отдается тем, кто ввозил озоноразрушающие вещества в предыдущем году, 35% распределят между заявителями, не осуществлявшими ввоз в текущем году и не имевшими на это разрешительных документов. Оставшиеся 5% получают заявители, получившие разрешительные документы на ввоз, но не воспользовавшиеся квотами».

Теперь, как пояснил Тимофеев, предприниматели, скорее всего, переориентируются на ввоз пустых кондиционеров и будут заправлять их уже в России.

«В целях сохранения рынка и необходимости придерживаться тех ориентиров, что формируют платежеспособный спрос, продавцы будут стараться минимизировать цены на свой товар. Часть продавцов, безусловно, уйдет в «тень». В перспективе, конечно, придется заменять технику. Производство техники на этих хладагентах также будет заметно сокращаться. Аналогичные проблемы есть и в других странах. В частности, Украина вошла в этот кризис в 2019 году», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупредили, что в России может возникнуть дефицит кондиционеров и холодильников.