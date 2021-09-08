Джакарта, 8 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Индонезии состоится седьмая встреча министров иностранных дел и министров обороны Индонезии и Австралии, сообщает Antara.

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Встреча состоится в столице Индонезии Джакарте 9 сентября.

Во время встречи в 2019 году правительства Индонезии и Австралии подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом в регионе, а также укреплению миротворческого сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

Стороны также договорились укреплять сотрудничество в области кибербезопасности и обмениваться знаниями и опытом в области гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии готово взять на себя роль регионального центра по производству вакцин против коронавируса.