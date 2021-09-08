Москва, , 12:59 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Об этом 8 сентября рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да», — сказал представитель Кремля РИА Новости в ответ на вопрос о том, доложили ли российскому лидеру о гибели Зиничева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава министерства по чрезвычайным ситуациям России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в возрасте 55 лет.