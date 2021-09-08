Москва, , 12:58 — REGNUM Об этом 8 сентября заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«Важно всегда поставить правильный диагноз. У нас на самом деле инфляция в значительной степени вызвана внешними факторами: Америка 15% ВВП два года подряд напечатанных долларов — всё в мире дорожает. И от этой волны внутренними инструментами справиться просто невозможно», — заявил Орешкин.

Он отметил, что признак внутренней и внешней инфляции состоит в следующем: если чрезмерен внутренний спрос, то ослабевает курс рубля, однако на этот раз рубль укрепился. Кроме того, в случае внутренней инфляции дорожают в первую очередь товары и услуги, которые обращаются на внутреннем рынке.«Поэтому с точки зрения того, что делать и что делается, реакция на внешнюю инфляцию — это поддержка граждан. Это президент на встрече с «Единой России» очень подробно обсуждал этот вопрос, и были приняты решения о выплате пенсионеров, выплатах школьникам до этого было принято», — отметил Орешкин.

«Президент повторяет, что тот пакет, довольно широкий и объёмный, будет только расширяться», — добавил он.