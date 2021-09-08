Уфа, 8 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Гранты на научные исследования по приоритетным направлениям деятельности Евразийского научно-образовательного центра учредил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что общий объём средств, которые планируется направить на выплату этих грантов в 2022 году составит 20 млн рублей, каждый последующий год — по 30 млн рублей. Ежегодные гранты на эти цели учреждены в форме субсидий из республиканского бюджета.

Указом главы Башкирии также были утверждены порядок предоставления грантов, а также положение о совете по грантам Башкирии для государственной поддержки научных исследований по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ и его состав.

Отмечается, что правительству Башкирии нужно предусматривать бюджетные ассигнования на выплату этих грантов при формировании проектов регионального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии подписал указ о господдержке научных исследований.