Москва, 8 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Постоянная эмиссия денежной массы неизбежно приведет к негативным последствиям для экономики. Об этом 8 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Экономический закон не обманешь. Нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это. Потому что за эмиссию, за большие дефициты, за высокую инфляцию платят граждане и те, кто имеет невысокий доход», — сказал Силуанов.

Поэтому продолжение такой политики — тупиковый путь, сказал глава Минфина, добавив, что большая часть стран начинает сворачивать мягкую бюджетную и денежно-кредитную политику.

«США по-прежнему продолжают этот курс, но постоянно так продолжаться не может», — заявил Силуанов.