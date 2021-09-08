Москва, 8 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Правительство РФ по инициативе «Единой России» продлило мораторий на проверки малого бизнеса до 2022 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

По его словам, правительство помогало бизнесу во время пандемии справиться с негативным влиянием коронавируса, поддерживало различные отрасли, малые и системообразующие предприятия, принимало меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, в том числе энергетических, снижало административную нагрузку через ограничения числа проверок бизнеса.

«Сегодня правительством принято решение о продление моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год», — сказал Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, на Съезде «Единой России» 24 августа президент страны Владимир Путин поддержал предложение партии продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики.