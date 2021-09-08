Чебоксары, 8 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 74 носителя коронавируса, также зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Канашском районе Чувашии состоялось открытие четвертой мастерской для студентов филиала Чебоксарского медицинского колледжа

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По данным на 8 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 32 287 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 74.

Выздоровел 29 291 пациент, из них за последние сутки вылечились 58 человек.

Умерли в Чувашии ещё девять ковид-пациентов. Таким образом, жертвами коронавируса в республике стали 2093 человека.

8 сентября стало известно, что Чувашия получит дополнительно 17 автомобилей скорой медицинской помощи. Всего в 2017 — 2020 годы из республиканского бюджета было выделено более 333 млн рублей на закупку 113 автомобилей «скорой».