Москва, 8 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал армии Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Евгений Зиничев

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Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1984 по 1986 год он служил на Северном флоте на острове Новая Земля. С 1987 года служил в органах госбезопасности СССР, а с 1991 года — в органах госохраны.

Зиничев прошел обучение на двух факультетах Санкт-Петербургского института бизнеса и права: экономическом и «финансы и кредит». В 2013 году прошёл профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба.

В 2014 году Зиничева назначили заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В 2015—2016 годах он руководил управлением ФСБ России по Калининградской области. На протяжении 70 дней в 2016 году был врио губернатора этого региона, но попросил дать ему другую работу в связи с семейными обстоятельствами.

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В 2016—2018 годах Зиничев был заместителем директора ФСБ России. В 2018 году 18 мая его назначили главой МЧС, а через десять дней включили в состав Совета безопасности РФ. С 2020 года Зиничев — генерал армии.

Зиничев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, а также ведомственными наградами ФСО.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске при исполнении служебного долга. Он находился на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Глава МЧС пытался спасти жизнь человека.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своём телеграм-канале, что Зиничев прыгнул в воду за оператором, сорвавшимся с выступа, и ударился о выступавший камень.