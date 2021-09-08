Берлин, , 12:52 — REGNUM Участие в виртуальной встрече по Афганистану, которая запланирована на 8 сентября, примут участие два десятка стран. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мааса.

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«Более 20 стран приняли приглашение», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

В заявлении Мааса, распространённом в преддверии переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отмечается, что «ни с одним другим партнёром» Берлин в последнее время не общался на тему Афганистана более тесно, чем с США.

«Я благодарен за то, как тесно мы поддерживали друг друга в эвакуации наших граждан и местных сил. На следующем этапе мы также хотим действовать сообща и скоординированно, особенно в том, что касается работы с новыми властителями в Кабуле», — добавил глава МИД.

Министр отметил, что в Афганистане надвигается тройной гуманитарный кризис: во многих частях страны уже сейчас наблюдается нехватка продовольствия из-за засухи. В то же время были прекращены международные выплаты за помощь, от которых зависят многие люди. Кроме того, вслед за политическим кризисом может последовать и экономический коллапс.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел стран G7, России, Китая и других стран, где участники обсудят ситуацию в Афганистане, запланирована на 8 сентября. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители России не будут принимать участия в предстоящей встрече на уровне министров иностранных дел ряда стран.