Норильск, Красноярский край, 8 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Норильске Красноярского края во время учений по защите Арктической зоны от ЧС погиб глава МЧС России Евгений Зиничев.

Https://www.mchs.gov.ru/ Евгений Зиничев

Как уточнили в ведомстве, Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края проходят учения МЧС по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций.

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