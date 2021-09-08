Москва, 8 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. С начала 2021 года мировые цены на продовольствие уже выросли почти на 35%. Дорожает сахар, мясо, растительное масло. Новая ценовая реальность создала благоприятную конъюнктуру для выхода российских компаний продовольственного сектора на IPO (публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц), заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

josep salvia i boté Инфляция

«Отечественные крупные предприятия третьего эшелона стали очень привлекательными для инвесторов. Среди них можно отметить производителей сахара, муки, средние по размеру многопрофильные сельхозкомпании, работающие в черноземной части России.

Вполне вероятно, что в скором времени на рынке будет объявлено о нескольких публичных размещениях, однако в современных геоэкономических реалиях решение проводить IPO вне России я бы назвал современным экономическим преступлением. На российском рынке легко быть заметным, чем в США. Вовлечь западных инвесторов в свое публичное размещение можно и находясь в России.

В соседних странах СНГ проблема роста цен еще заметнее, чем в России. В той же Эстонии в августе картофель подорожал почти на 41% к августу 2020 года, а розничные цены на свежие овощи подросли на 16%. Национальный Банк Украины ожидает, что по итогам текущего года рост цен на продовольственные товары составит 12,3%.

В этом году, по данным Государственной службы статистики Украины, сахар в стране уже подорожал на 83,5%, а подсолнечное масло — на 79. В годовом исчислении инфляция в Казахстане с января по август 2021 года достигла 8,7% и основная причина роста — подорожание продовольственных товаров.

Бюджетные стимулы ФРС США разогнали инфляцию доллара. На фоне восстановления потребительского спроса у производителей серьезно выросли операционные расходы. Дорожает сырье и электроэнергия, зарплаты работников индексируются, пусть и не очень активно.

В 2021 году продуктовая инфляция в России может достичь 8% и это значительно ниже, чем у соседей по СНГ. Россия остается мощной мировой сельскохозяйственной державой, цены на электроэнергию и топливо здесь значительно ниже, вряд ли государство им позволит разогнаться и после выборов в Госдуму.

Инфляция и слабость национальных валют по-прежнему остаются заметными триггерами на всех развивающихся рынках, включая Россию. Когда американской экономике нездоровится, пока это отражается на всем мире», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в России в июне составила 6,50% после 6,02% месяцем ранее.

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