8 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата Рады Евгения Мураева о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Крыму.

Мирослава Романенко, , 14:01 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Крыму, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Владимир Зеленский President.gov.ua

"Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати, может быть, еще в Крыму. Это было бы красиво», — сказал он.

Мураев также допустил, что встреча двух лидеров может состояться в Минске, и назвал этот вариант «тоже весьма унизительным» для Зеленского.

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Заявление бывшего депутата Рады обсудили на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что российский лидер не будет встречаться с тем, кто ничего не решает.

«Говорить с Путиным очень тяжело. Наш президент не для того стал президентом, чтобы так напрягаться. У нас президент — это развлекательное путешествие», — отреагировал Арен П.

«Тяжело нашему будет беседовать с Путиным. С Байденом, Меркель, Макроном легче. С ними все просто, голову опустил — и жалуйся, проси, а с тем нужны мощные аргументы (не мечты) и бетонная позиция», — пишет Юрий Г.

«Лучше в Крыму. Пусть ему экскурсию организуют», — добавил Alics R.

Встреча в «нормандском формате». 9 декабря 2019 года, Париж Kremlin.ru

«Я думаю, что Владимир Владимирович не будет инициатором встречи… У него есть козыри… Он на 100 голов выше «зелентреста» во всём!.. Владимир Владимирович — опытнейший политик в мире, и его рейтинг в мире несомненно сверхвысокий!!! У него за спиной народ, страна, армия первая в мире!!! В любом случае он ведущий, а Зе — ведомый всеми… Грубо говоря, Путин… во всех отношениях выше — они в разных «весовых категориях»… И само собой, Владимир Владимирович выжидает первого хода от Зе… И в любом случае он в России будет стремиться встретить этого «хохмоча»… Может, правда, быть, чтобы не опустить уж совсем Зе, встречу организовать в нейтральной стране…» — пишет Валентин М.

«Скоро зима, к декабрю созреет. А может, и раньше, все зависит от мороза. Но, думаю, Россия не пойдёт на компромисс. Время ушло», — отметил Олег Л.

«Встретятся в Крыму у Зеленского на квартире!» — смеется Юрий Б.

«По Донбассу Зеленский должен встретиться с Пушилиным, а не с Путиным», — добавила Людмила Н.

«Зеленский — как бочок сливной… сольют. Крым, Донбасс — тема закрыта, а «вонючий газ» будете просить и умолять зимой, так как ни дров, ни угля — ничего уже нету у вас», — пишет Nurlan A.

«Какая встреча? Ваши депутаты Рады челобитную в Конгресс США отправили с просьбой признать Украину стратегическим партнёром вне НАТО и разместить ракетные комплексы на Украине. Если это случится, то встречаться будете с Шойгу», — отреагировал Николай К.

«Разве можно встречаться с человеком, который оскорбляет твою страну?.. Зачем он нужен? Я бы не стала. Зачем это Путину?» — отметила Тамара О.

Встреча в «нормандском формате». 9 декабря 2019 года, Париж Kremlin.ru

«Зачем Путину с кем попало вопросы обсуждать? Пусть Зеля старших зовет, кто решает…» — пишет Humbleman.

«Путину нет смысла встречаться с Зеленским. Украина не выполнила ни одно из подписанных соглашений. Путину не нужны переговоры ради разговора», — отметил Сергей М.

«Ваш президент так сам себя унижает, что больше его вряд ли кто унизить сможет. Да это Путину и не надо. С таким уровнем дипломатии над вами можно только смеяться», — добавила Iris L.

«Зеленский может встретить Путина только в страшном сне…» — подытожила Ttamara C.

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