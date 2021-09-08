Тбилиси, 8 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, если приедет на родину, будет сидеть в тюрьме. Об этом журналистам сообщил журналистам депутат парламента Грузии, возглавляющий фракцию правящей партии «Грузинская мечта», Мамука Мдинарадзе.

ИА REGNUM Саакашвили

«Если приедет, то хорошо, так как будет исполнено правосудие. В отличие от установленных им в тюрьмах традиций, с ним будут обращаться по-другому, так как демократия требует другого. Он станет заключенным, которого никто не будет пытать», — сказал Мдинарадзе.

Он отметил, что Саакашвили ранее неоднократно обещал вернуться в Грузию, но так и не сделал этого. По мнению депутата, экс-президент тем самым ставит свою партию «Единое национальное движение» в неудобное положение.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта». Саакашвили ранее заявил, что вернётся на родину, чтобы участвовать процессе отстранения «Мечты» от власти.