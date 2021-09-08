Вашингтон, 8 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Австрийская компания Obrist представила на автомобильной выставке в Мюнхене гибридную версию Tesla Model Y. Об этом сообщает издание Carscoops.

Carscoops Гибридная версия Tesla Model Y от Obrist

Модель получила технологию расширения диапазона HyperHybrid. Так, представленная на выставке Tesla Model Y была оснащена двухцилиндровым 1,0-литровым бензиновым двигателем и небольшим электродвигателем, а также батареей гораздо меньшего размера, чем у актуальных версий Model Y. Расход топлива составляет всего 2,0 литра на 100 км.

Таким образом, уменьшается вес аккумулятора, а значит его стоимость. Кроме того, за счет данной технологии можно сэкономить время на подзарядку.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск сообщил о переносе сроков выхода новой модели электромобиля Roadster.

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