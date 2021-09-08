Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM Российские истребители-перехватчики МиГ-31БМ в ходе лётно-тактических учений выполнили перелёт из Красноярского края в Забайкалье, сообщили 8 сентября в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны РФ.

Истребители вылетели из-под Красноярска с целью осуществления боевых пусков ракет большой дальности действия.

«Перед выполнением боевых пусков экипажи выполнили разведку маршрутов подлёта к новому аэродрому, провели разбор действий в районе боевого применения, теоретические инструктажи и практические тренировки на земле», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевые пуски ракет с точностью в 100% осуществили в ходе первых учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области боевые расчеты зенитного ракетного соединения Центрального военного округа после перевооружения на новые зенитные ракетные комплексы Бук-М3.

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