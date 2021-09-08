Калуга, 8 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 сентября. Днём ранее, 7 сентября, в регионе также было зарегистрировано 104 случая.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 тыс. 829 человек, 42 тыс. 642 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 621 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.