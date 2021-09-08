Новосибирск, 8 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Решение правительства Новосибирской области о дополнительном финансировании дорожной отрасли в Новосибирске позволит дополнительно отремонтировать 96 автомобильных дорог, порядка 60 дорог в частном секторе и тротуары на 22 улицах города. Всего Новосибирску в 2021 году выделено из федерального и областного бюджета более 6 млрд рублей на дорожно-транспортный блок, рассказали в региональном правительстве.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский на пресс-конференции сегодня, 8 сентября, напомнил, что губернатором Андреем Травниковым летом 2021 года было принято решение о выделении дополнительных 278 млн рублей на ремонт дорог областного центра. По определенным 85 объектам общей площадью более 230 кв. м. было заключено четыре контракта со сроком исполнения до 1 сентября текущего года.

Дополнительное финансирование было направлено в дорожную отрасль Новосибирска в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. Из данных федеральных средств решением правительства региона 281 млн рублей был направлен на дорожные объекты города Новосибирска. По словам министра, в настоящее время за счёт этих средств проводятся работы на 11 улицах: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова и Ленина.

Также 180 млн рублей средств резервного фонда областного бюджета по решению правительства региона направлены на ремонт дорог частного сектора (порядка 60 объектов) и ремонт тротуаров на 22 улицах. Как отметил министр, по тротуарам контракты уже в работе, по дорогам частного сектора объявлены торги, после завершения которых список будет уточнен. Строительно-монтажные работы запланированы на октябрь 2021 года.

Продолжаются работы и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В настоящее время в рамках реализации нацпроекта в Новосибирске реализуются работы на 37 объектах, из них 30 — вводные. В нормативное состояние в текущем году будет приведено 41,7 км дорог.