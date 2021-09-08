Минск, , 12:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным обстановку в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ситуацию вокруг Афганистана. Об этом Лукашенко заявил 8 сентября на встрече с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin .ru

По словам Лукашенко, очевидно, что обсуждение ситуации в ЕАЭС включено в повестку его встречи с Путиным. Особенное внимание будет уделено ситуации, связанной с Афганистаном, в том числе влиянию афганского фактора на Центральную Азию и Россию.

«Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Лукашенко состоится 9 сентября в Москве. Белорусский лидер поднимет на ней вопросы, касающиеся нефтяной сферы.

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