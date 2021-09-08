Тамбов, 8 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Тамбовской области 8 сентября подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 278 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 356 пациентов, в том числе 155 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 814 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.