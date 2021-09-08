* талибам — запрещённая в России организация

Берлин, 8 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Участники министерской встречи по Афганистану планируют обсудить совместные действия в отношении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена РФ). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Gregor Fischer Хайко Маас

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«Мы хотим прояснить […] что служит нашим интересам: соблюдение основных прав человека, сохранение возможностей передвижения и гуманитарного доступа, а также борьба с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении главы германского МИД, распространённом в преддверии переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Что касается оказания гуманитарной помощи Афганистану, то, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, это зависит от действий боевиков.

«Любое дальнейшее вмешательство будет зависеть от поведения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Формирование переходного правительства без участия других групп и вчерашнее насилие против демонстрантов и журналистов в Кабуле не являются сигналами, дающими повод для оптимизма», — отметил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что германские дипломаты могут вернуться в столицу Афганистана Кабул при соблюдении ряда условий. В частности, это формирование инклюзивного правительства и обеспечение гарантий безопасности и соблюдения права человека.