В Германии назвали условие оказания гуманитарной помощи талибам*
Берлин, 8 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Участники министерской встречи по Афганистану планируют обсудить совместные действия в отношении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена РФ). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
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Что касается оказания гуманитарной помощи Афганистану, то, как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, это зависит от действий боевиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что германские дипломаты могут вернуться в столицу Афганистана Кабул при соблюдении ряда условий. В частности, это формирование инклюзивного правительства и обеспечение гарантий безопасности и соблюдения права человека.