В Башкирии в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар
Уфа, 8 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Жителей эвакуируют из-за пожара в квартире в девятиэтажном доме в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Квартира после пожара
Сообщается, что днем 8 сентября спасатели г. Нефтекамска получили информацию о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного дома, расположенного по ул. Социалистическая.
Отмечается, что они оперативно локализовали пожар на площади 20 кв. метров. Сейчас они продолжают бороться с огнем.
«Проводится эвакуация граждан. Предварительно погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии загорелись два частных дома и надворные постройки.