Уфа, 8 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Жителей эвакуируют из-за пожара в квартире в девятиэтажном доме в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

Сообщается, что днем 8 сентября спасатели г. Нефтекамска получили информацию о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного дома, расположенного по ул. Социалистическая.

Отмечается, что они оперативно локализовали пожар на площади 20 кв. метров. Сейчас они продолжают бороться с огнем.

«Проводится эвакуация граждан. Предварительно погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии загорелись два частных дома и надворные постройки.