Кельце, Польша, , 12:37 — REGNUM В рамках XXIX Международной выставки оборонной промышленности, которая традиционно проходит в польском Кельце, министерство обороны Польши подписало контракт на закупку 23 зенитно-ракетных комплекса для вооруженных сил республики. Об этом передает пресс-служба минобороны Польши.

ВС Польши

«Мы уверены, что новое оборудование поступит на вооружение польских солдат, что улучшит их оснащение и поможет им лучше выполнять свои обязанности на страже польского государства», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что закупка новых зенитно-ракетных комплексов осуществлена в рамках в рамках программы «Нарев», которая предусматривает создание в Польше системы противоракетной обороны от сверхмалой (до 5 км) до средней дальности (до 100 км). Её стоимость оценивается в 70 млрд злотых (около 15 млрд евро), что делает «Нарев» самым дорогостоящим проектом в истории вооруженных сил Польши.