Владимир, 8 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области 8 сентября подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 50 тыс. 554 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 46 тыс. 2666 пациентов, в том числе 180 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1763 человека. За последние сутки подтверждено 13 новых летальных случаев.