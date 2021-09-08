Белград, , 13:34 — REGNUM Сербия дорожит поддержкой ОБСЕ в процессе проведения реформ в области верховенства закона, свободы СМИ, прав человека и прав национальных меньшинств. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 сентября в Белграде во время переговоров с главой Миссии ОБСЕ в Сербии Яном Брату.

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Вучич и Брату согласились с тем, что деятельность миссии ОБСЕ в Сербии должна планироваться совместно с компетентными государственными органами, потому что только так она будет соответствовать реальным потребностям страны, передает телеканал РТС.

Собеседники также обсудили ситуацию в регионе и отметили, что на Западных Балканах приоритетной задачей является сохранение мира и стабильности.

Вучич поблагодарил Миссию ОБСЕ за помощь в достижении договоренности между министерством образования и Национальным советом албанцев (действующим на юге Сербии в Рашской области — ИА REGNUM) по поводу использования учебников на албанском языке для начальной школы.