Рязань, 8 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. К административной ответственности по факту отказа впустить в магазин инвалида-колясочника привлекли индивидуального предпринимателя в Рязани, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Dgeise Роспотребнадзор

Заслуженного мастера спорта, чемпионку Параолимпийских игр Светлану Коновалову, передвигающуюся в инвалидном кресле, в июле 2021 года не впустили в торговый зал одного из магазинов одежды в ТРЦ «Премьер» в Рязани. Поводом стали «узкие проходы».

Роспотребнадзор после проверки привлёк индивидуального предпринимателя к административной ответственности «по факту отказа потребителю в доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности».

Владельцу магазина назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с параолимпийской чемпионкой активисты ОНФ проверили «доступную среду» в рязанских торговых центрах и выявили ряд системных проблем.