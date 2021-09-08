Москва, 8 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Несмотря на то, что некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП, связанный с пандемией коронавируса кризис еще не завершен. Об этом 8 сентября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

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«Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства России — ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 году выйдет на докризисный уровень ВВП», — сказал он.

Также Кудрин добавил, что у связанного с пандемией COVID-19 кризиса нестандартный характер и в этом случае, по мнению Кудрина, нужно быть готовым к неопределенности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что действующие на территории столицы России меры ограничений, которые связанны с пандемией коронавируса, являются щадящими.