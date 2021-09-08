Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В связи с увеличением распространения коронавирусной инфекции в Петербурге резко возросло и количество госпитализаций с COVID-19 и пневмонией. По данным городского оперштаба от 8 сентября, за последние сутки в больницы доставлены 290 таких пациентов, в то время как еще 5 сентября за сутки госпитализировали 176 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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В Петербурге на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями сейчас находятся 3635 человек, из них 364 человека — в реанимации, на аппаратах ИВЛ — 152 человека.

Свободно 28,5% из 5163 коронавирусных коек, развернутых в 11 городских и трех федеральных медучреждениях. На амбулаторном лечении в Северной столице числится 17 731 человек с ковидом и пневмониями.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 1430 новых случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город значится на непочетном первом месте среди регионов РФ.