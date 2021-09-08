Джакарта, 8 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Правительство Индонезии заявило, что готово взять на себя роль регионального центра по производству вакцин против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Wallspaper.ru Вакцина

Индонезия считает, что весь мир должен удвоить производство вакцин.

«Производственные мощности по производству вакцин против COVID-19 во всем мире должны быть увеличены вдвое, и Индонезия готова внести свой вклад в глобальную цепочку поставок вакцин против COVID-19», — заявил министр здравоохранения страны Буди Гунади Садикин.

На сегодняшний день по крайней мере 40% населения мира получили одну дозу вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии напомнил жителям страны, что пандемия коронавируса еще не закончилась.