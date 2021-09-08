Липецк, 8 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Липецкой области 8 сентября подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 48 тыс. 449 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 42 тыс. 135 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 423 — за последние сутки.

За весь период скончались 1479 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.