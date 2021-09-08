Москва, 8 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Представители разных профессий отличаются в своих спортивных пристрастиях. В топ самых популярных и регулярных занятий спортом жителей России разных профессий входят зарядка и фитнес, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Спорт с музыкой

HR-менеджеры чаще всего занимаются растяжкой, водители — футболом и теннисом, охранники — единоборствами и тяжелой атлетикой. Программисты и системные администраторы увлекаются бегом и плаванием.

Увлечены йогой в основном дизайнеры, маркетологи, операторы call-центров и учителя. Больше всего людей, регулярно занимающихся спортом, среди юристов (79%) и дизайнеров (77%). Не увлекаются спортом главные бухгалтеры, только 47% из них выделяют время для занятий.

Опрос проведен 23 августа-2 сентября 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 522 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, среди видов спорта, которыми регулярно занимаются, жители России назвали зарядку (26%), фитнес (14%) и бег (12%).

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