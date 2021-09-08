Ставрополь, 8 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. За ставропольскими студентами, попавшими в ДТП на Кубани, послали резервный автобус. Они будут доставлены на фестиваль в Крым, несмотря на инцидент. Об этом сообщили 8 сентября в краевом управлении МЧС. Подтвердил эту информацию и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

«Резервный транспорт, чтобы наши ребята смогли продолжить путь, уже направлен. Слежу за ситуацией»,— написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

В спасательном ведомстве уточнили, что автобус к месту ДТП прибудет в течение полутора часов, он доставит пассажиров к месту назначения. В настоящее время люди ожидают резервный транспорт в проходящем автобусе на месте ДТП.

Напомним, автоавария в Краснодарском крае произошла 8 сентября около 05:30. По предварительным данным, водитель автобуса Setra допустил боковое столкновение с прицепом грузовика FreedLiner. В момент аварии в автобусе находились 46 человек, большинство из которых студенты СКФУ, ехавшие на фестиваль в Крым.