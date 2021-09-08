Чебоксары, 8 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Чувашии местный житель признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Перед судом предстал 41-летний житель Красноармейского района. Правоохранители установили, что весной 2020 года, находясь у себя дома, он трижды совершил в отношении своей девятилетней дочери насильственные действия сексуального характера.

Также следствие выяснило, что в апреле 2020 года он похитил с территории строительной базы автомобильный компрессор.

Сельчанин признан виновным в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Также его признали виновным в краже, назначив в целом 17 лет колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В ведомстве отмечают, что в органы внутренних дел внесено представление, так как осуждённый ранее был судим за кражи и преступления против личности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноармейском районе Чувашии сельчанин осуждён за кражи и изнасилование матери. В августе 2021 года суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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