Курск, 8 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Курской области 8 сентября зарегистрировано 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 53 тыс. 597 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 48 тыс. 628 пациентов, в том числе 192 — за последние сутки.

Скончались 1319 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.