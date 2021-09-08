Москва, 8 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Вложения в одну валюту, отличную от национальной, хотя и имеют смысл сейчас, однако вряд ли помогут сберечь накопления в случае непредвиденных шоков на рынке, считает старший вице-президент по управлению инвестиционным бизнесом и казначейством банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 8 сентября.

Jericho Инвестиции

«Чтобы снизить риски падения евро, доллара или рубля на продолжительном горизонте времени, можно хранить деньги в трех валютах в равных пропорциях. Если все же инвестор хочет отдать предпочтение одной валюте, стоит грамотно подходить к ее выбору. В первую очередь, надо ориентироваться на цели — если инвестор планирует потратить имеющиеся накопления в евро, то стоит копить в этой же валюте, чтобы избежать лишних конвертаций и рисков валютной переоценки. С американской валютой такая же ситуация, если цель инвестора — накопить на поездку в США или купить американский автомобиль, то стоит держать денежные средства в долларах», — отметил эксперт.

По его словам, при инвестировании важно выбрать подходящий момент: «В случае с валютой необходимо в первую очередь обращать внимание на внешние и макроэкономические факторы. Например, когда Центральный Банк проводит мягкую монетарную политику, снижая ставки и увеличивая объем выкупа активов, следует ожидать ослабление курса национальной валюты. Если же Центральный Банк меняет курс и начинает «ястребиную» политику — валюта демонстрирует обратный тренд. То есть лучший момент для покупки — сигнал регулятора к ужесточению».

Как подчеркнул Касьянов, помимо монетарной политики на курс валюты также влияет и новостной фон: «Угроза санкций, политическая неопределенность, снижение мировых цен на экспортируемые товары — все это риски для инвестиций в национальную валюту страны, при этом неважно, речь идет об инвестициях в доллары, евро или рубли. Если при негативных внешних факторах инвестор видит основания для укрепления валюты в будущем, просадка — это отличный повод купить актив по сниженной цене». «Лучше всего хранить денежные средства в ценных бумагах. Это позволит инвестору не только сохранить сбережения, но и преумножить их. Например, инвестор может открыть брокерский счет и купить активы, которые принесут доход в виде купонов или дивидендов. Во многих банках это возможно сделать дистанционно, подключив удобные мобильные сервисы для инвестирования. Если инвестор предпочитает банковские вклады, мы рекомендуем разделить накопления на суммы до 1,4 млн рублей и оформить вклады в разных банках — такие депозиты застрахованы государством и гарантированы к возврату», — добавил эксперт.