Москва, 8 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Ограничения в Москве будут вводить только при угрозе сбоя в работе здравоохранения из-за роста числа пациентов с COVID-19. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что в случае появления такой угрозы власти принимают локальные меры, чтобы её нивелировать. Главная задача в этом случае — обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения в Москве.

«Когда мы видим, что наступает пик заболеваемости и мы находимся на грани того, что система здравоохранения начнет схлопываться, мы только тогда принимаем ограничительные меры. Только точно и столько, чтобы сбить эту волну», — сказал Собянин.